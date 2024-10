Matematica ‘bestia nera’ degli studenti: 1 su 3 in difficoltà già in 5^ elementare. Il decalogo

La Matematica continua a essere l’incubo della maggior parte degli studenti. Lo certificano, puntuali, le Prove INVALSI: le ultime rilevazioni ci dicono che circa 1 studente su 3 è “insufficiente” già in quinta elementare. E al termine delle superiori le cose addirittura peggiorano: alle soglie del diploma il 48% non raggiunge il livello minimo di competenze attese nella materia. Anche i dati sulle ripetizioni lo confermano: secondo un’analisi di Ripetizioni.it – piattaforma specializzata nelle lezioni private – ben 6 studenti su 10 cercano un tutor proprio per avere un aiuto in questa disciplina.

Nonostante ciò, di questa “emergenza” non si parla abbastanza. Lo ha fatto Skuola.net, chiedendo supporto a Massimo Esposito, uno dei massimi esperti della materia in Italia. Colui che per anni ha “scritto” le tracce di Matematica e Fisica per gli esami di Stato per le scuole superiori.

IL DECALOGO – 1. Quando affronti un problema, lascia i calcoli alla fine; 2. Non avere paura di sbagliare; 3. Ogni età ha il suo strumento di calcolo: usarlo non fa male; 4. Scrivi, descrivi, racconta: la matematica non è fatta solo di numeri; 5. Usa la calcolatrice grafica come compagna di viaggio; 6. La matematica non è un’opinione, ma ci sono tante strade verso la soluzione; 7. Se qualcuno ti dice che non sei portato/a per la matematica, non lo ascoltare; 8. Parla di matematica; 9. Non limitarti alla teoria ma cerca sempre la pratica; 10. Non avrai un (solo) libro di testo.