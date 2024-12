Sicilia, il paese di Gesso in festa per Jill Biden, moglie del presidente Usa

GESSO (MESSINA) (ITALPRESS) – Tutto pronto per l’arrivo di Jill Biden, la first lady americana oggi in visita a Gesso, frazione di Messina che diede i natali ai suoi bisnonni. Racconta all’Italpress il maestro pasticciere Nicola Fiasconaro: “L’anno scorso, ad un Christmas Party alla Casa Bianca, ebbi l’onore di conoscere la First Lady. Le dissi che la Sicilia, sua terra d’origine, voleva accoglierla con un grande abbraccio. Oggi è una grande festa, per un legame tra Italia e Stati Uniti sempre più forte sul piano culturale ed economico”.

