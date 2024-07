Amazon lancia sul mercato la sveglia intelligente Echo Spot

MILANO (ITALPRESS) – Dalla terrazza della sua sede milanese, Amazon presenta un nuovo dispositivo che promette di far iniziare la giornata con il sorriso. Arriva sul mercato Echo Spot, la sveglia intelligente nera, bianca o blu che può adattarsi all’arredamento della camera da letto grazie a un’ampia scelta di quadranti personalizzabili di colore arancione, viola, magenta, lime, verde e blu.

Pensato per simulare il risveglio mattutino, l’evento organizzato da Amazon ha avuto come protagonista il device e le azioni che ruotano attorno ai primissimi minuti dopo essersi alzati dal letto. Tra gli otto minuti di morning routine raccontati dalla personal trainer Noemi Missaglia, l’ascolto dell’oroscopo preparato da Luigi Torres e un’abbondante colazione curata dal team di Ernst Knam, la giornata che inizia con la musica soft impostata con Echo Spot vuole far partire con il piede giusto chi sa già di dover fare i conti con lo stress del lavoro, ricordando a chiunque di ritagliarsi anche solo pochi momenti per sè stesso. Inoltre il nuovo dispositivo vuole rendere a portata di mano tutto ciò che conta di più: è possibile impostare sveglie personalizzate e promemoria, chiedere le previsioni del tempo e avere titoli di canzoni a colpo d’occhio sul display touchscreen a illuminazione graduale. Tra le altre caratteristiche del device, c’è l’altoparlante direzionale che offre un suono vibrante, mentre sul fronte della tutela della privacy c’è un pulsante per disattivare il microfono e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali.

A illustrare funzioni e peculiarità del nuovo Echo Spot è Manuela Amerio, Senior Product Manager di Alexa International: “La presenza di uno schermo a colori ci permette di di offrire una serie di animazioni e grafiche che accompagnano l’utilizzo di Echo Spot ricorrendo sempre al sistema Alexa. Ci sono anche degli easter egg che compaiono quando gli utenti interagiscono di più con la personalità di Alexa, per esempio quando le dicono che le vogliono bene o le chiedono come sta. Inoltre si tratta di un dispositivo che interagisce con i device per case intelligenti compatibili. Possiamo quindi immaginare di usare Echo Spot per accendere o spegnere le luci e regolare il termostato, per esempio. Nel 2023 ci sono stati 2,5 miliardi di interazioni nell’ambito della casa domotica”.

Non solo: è anche possibile chiedere all’assistente vocale di effettuare chiamate audio ai propri cari su altri dispositivi con integrazione Alexa, fare annunci in casa o utilizzare la funzione Drop In su altri dispositivi, oltre alla possibilità di ricevere avvisi e audio dal proprio citofono smart compatibile. Tutte funzioni attivabili restando comodamente sdraiati a letto.

Al di là del lancio sul mercato del nuovo Echo Spot, i device con sistema Alexa sono ormai diffusissimi: si stima che in tutto il mondo ce ne sia oltre mezzo miliardo. Dei numeri in Italia, invece, parla Manuela Amerio: “Dal primo arrivo nel nostro Paese, nell’ottobre del 2018, Alexa ha registrato 28 miliardi di interazioni complessive. Di queste, undici sono state registrate solo lo scorso anno, che ha visto anche 54 milioni di liste della spesa e promemoria, oltre a 1,4 miliardi tra timer e sveglie. Nel corso di questo quinquennio sono state poi riprodotte 1,3 miliardi di ore di musica in streaming”. “C’è un dato che ci piace sempre ricordare – afferma ancora Manuela Amerio – Lo scorso anno, i clienti italiani hanno detto otto milioni di volte “Alexa, ti voglio bene””.

-foto ufficio stampa Amazon –

(ITALPRESS).