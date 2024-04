Torre San Giorgio, il ‘Fritto Misto’ sposa nocciola, bollito e bagna cauda. Dal 19 al 25 aprile

Sono 20 candeline per questa Sagra che celebra il piatto tipico della tradizione piemontese : il ‘ Fritto Misto ‘. A Torre San Giorgio (CN) tante novità dal 19 al 25 aprile .

Torna in scena, o meglio in tavola, il Fritto Misto, con un calendario di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età e ingresso rigorosamente gratuito. In plancia di comando il Comune, guidato dal sindaco Daniele Arnolfo; il coordinamento organizzativo è affidato alla Confraternita del Fritto Misto, capeggiata da Mario Monge. Tutt’attorno un affiatato gruppo di volontari che, come da tradizione, si ferma per una settimana con l’obiettivo di dedicarsi anima e corpo al paese e al fritto nei giorni di San Giorgio.

La festa

Dalle 19,30, dopo un breve momento inaugurale, il via alle danze: a tavola, con le prime porzioni del prodotto clou della festa torresangiorgese (preparato da Alberto Boeris e dal suo staff) e a seguire in pista con il gioco-show musicale “Figli delle stelle” a cura del circuito Movin’ On, la musica di Dj Mux e il concerto della Abcd Band.

Il gemellaggio

Altra grande novità il gemellaggio nel segno del gusto con le altre eccellenze del territorio. Ospiti della kermesse venerdì 19 aprile la Confraternita della Nocciola di Cortemilia; domenica 21 quella del Gran Bollito di Carmagnola; giovedì 25 gran chiusura con gli Amici della Bagna Cauda di Faule. Tutti i menù degli appuntamenti gastronomici proporranno nelle tre giornate sfiziosi abbinamenti tra il fritto misto piemontese (proposto in 3 piatti: salato, pesce e dolce) e i 3 grandi classici della tradizione piemontese.

A tavola

Chi arriverà a Torre San Giorgio per degustare il fritto misto, potrà scegliere il menù self service con il Self-Fritto venerdì 19 a cena, domenica 21 a pranzo, mercoledì 24 a cena e giovedì 25 a pranzo, oppure il fritto misto in cartoccio nell’area street food sabato 20 aprile a cena, in occasione dell’evento giovani IninTorrettamente.

Fritto Misto

Il salato – bistecca di maiale, salsiccia, zucchina, lumaca, bistecca di pollo, cervella, melanzana;

bistecca di maiale, salsiccia, zucchina, lumaca, bistecca di pollo, cervella, melanzana; Il pesce – trota, rana, calamari, gamberoni, ciuffetti, sardine;

trota, rana, calamari, gamberoni, ciuffetti, sardine; Il dolce – pavesino, semolino, amaretto, bacio di dama, pesca, albicocca, bignè.

Menù’ Self Service – Battuta di vitello piemontese, Giardiniera, Vitello tonnato,

Tomino con salsa verde, Lasagna al forno.

Info

A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese

Via Pascal, 7 (piazza ex Foro Boario) – 12100 CUNEO

Telefono: +39.0171.690217

Email: [email protected]

Sito: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-localita/-/d/torre-san-giorgio-culla-del-fritto-misto