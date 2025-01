SIGEP al top dell’internazionalità, Arabia Saudita guest country 2025

RIMINI (ITALPRESS) – Un punto di riferimento per il Foodservice internazionale, che abbraccia settori chiave come gelato, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza. E’ questo l’obiettivo di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, giunto alla 46esima edizione. La manifestazione firmata Italian Exhibition Group ha ospitato delegazioni da 33 Paesi, oltre 40 talk e 60 speaker da tutto il mondo per condividere le ultime tendenze che stanno trasformando il settore. Sono oltre 3.000 i buyer internazionali arrivati tra i padiglioni della Fiera di Rimini provenienti da 79 Paesi, facilitando incontri di business e networking.

Un elemento distintivo di questa edizione è la presenza dell’Arabia Saudita in qualità di Guest Country. Il Paese, che ospiterà Expo 2030, sta emergendo come un mercato strategico nel settore dell’hospitality e della ristorazione. Una delegazione di top buyer sauditi ha arricchito l’evento, aprendo nuove prospettive per l’industria globale del Foodservice.

