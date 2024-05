Protagonista il riso. Nelle sue infinite sfaccettature. Dalla storia alle diverse varietà che lo caratterizzano, le qualità nutritive, la tutela di quello a km zero e i modi di cucinarlo.

Il riso è uno degli alimenti base della Dieta Mediterranea, impiegato in cucina dall’antipasto al dolce, reso prezioso dalle vitamine alimento paragonabile ad una medicina.

L’evento

Una lezione formativa con gli studenti del 4° anno del Centro Professionale Alberghiero di Acqui Terme, indirizzo ‘cucina’. Un percorso didattico per conoscere e toccare con mano la qualità dei prodotti a filiera corta: salute, genuinità, sostenibilità ambientale, valori cui si ispira l’intera attività didattica dell’istituto. Relatori il presidente Provinciale Coldiretti Mauro Bianco, il presidente di Zona di Acqui Bruno Roffredo, il risicoltore Domenico Costanzo, il segretario zona di Acqui Andrea Branda.

Il proverbio

Se vuoi essere felice mangia riso tutti i giorni. Da lì è partito il risicoltore Domenico Costanzo: “Il riso, tra i cereali, riveste un posto di primaria importanza nella Dieta Mediterranea. Dal riso integrale ai risi pigmentati, come il rosso e il nero, ricchi di polifenoli, è fondamentale far conoscere ai giovani i prodotti del territorio e il loro livello qualitativo. Le nostre aziende agricole partono dalla tutela dell’ambiente e puntano a valorizzare il cibo, non più solo materia prima, ma vettore culturale per la promozione e la crescita dell’intera provincia”.

Il commento

Così il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “È fondamentale dialogare con gli studenti che frequentano l’istituto alberghiero. Lì l’accoglienza a tavola e l’amore per il buon cibo si traducono nell’essere innovatori, salvaguardando ricette e tradizioni. Abbiamo spiegato le ragioni della nostra protesta al Brennero, con lo scopo di ottenere l’obbligo di origine su tutti i prodotti agroalimentari, in modo tale che siano i consumatori scegliere, senza essere ingannati”.