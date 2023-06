Parte da Acqui Terme l’11 giugno l’evento itinerante “L’agricoltura in piazza” di Regione Piemonte

Sarà in piazza Italia ad Acqui Terme (AL) domenica 11 giugno la prima tappa di “L’agricoltura in piazza”, evento itinerante organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte che toccherà Alba il 23 giugno, Domodossola il 2 luglio e Vercelli il 7 luglio, ideato per portare ai cittadini i temi dello sviluppo rurale e delle eccellenze agroalimentari piemontesi e dei loro territori di provenienza.

La partenza

Ad inaugurare il primo appuntamento l’11 giugno ci sarà l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa: “Con questo progetto il mondo agricolo si avvicina di più ai cittadini e ai giovani, attraverso il coinvolgimento dei Consorzi di tutela e delle Enoteche regionali. Le testimonianze dirette dei produttori presenti nelle piazze e quelle raccontate tramite la fotografia e il cinema hanno l’obiettivo di far conoscere i prodotti piemontesi di qualità”.

L’evento di Acqui Terme, organizzato attraverso il Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 del Piemonte e da Visitpiemonte, è ad accesso libero e gratuito e si comporrà di diversi momenti e attività: a partire dalle ore 17, sarà fruibile la mostra fotografica del progetto “Tempo di raccolto, tempo di racconto”. Parallelamente si svolgerà sul palco allestito in piazza un talk con alcune delle aziende coinvolte dal progetto, mentre i più piccini saranno coinvolti in appositi laboratori creativi. A concludere, uno spettacolo teatrale a tema agricoltura e ambiente messo in scena dalla compagnia Contrasto Teatro di Torino.

Alle ore 19, l’attività si sposterà al cinema teatro Ariston (piazza Matteotti 19), dove verrà presentato e proiettato il mediometraggio (30′) “Coltivare Storie. L’agricoltura piemontese al cinema”. Il film racconta le eccellenze dell’agricoltura piemontese attraverso lo sguardo dei registi.

Alle ore 20.30, in piazza Italia si esibirà infine il ‘Fuckcancer choir’, il coro di chi lotta contro il cancro di Acqui Terme, e il musicista Alessandro De Muro.