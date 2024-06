“Pane & Nutella 2024”: scoprire le tradizioni candidando il pane della propria regione

Che sia pane bianco o integrale, di grano duro o tenero, pane e Nutella® è uno dei binomi più rappresentativi della tradizione gastronomica italiana, dietro cui si nasconde tutta la storia dell’arte della panificazione, che in Italia ha dato vita a una varietà straordinaria di pani regionali.

Da nord a sud, ci sono oltre 200 tipi di pane. Alcuni pensano ne esistano più di 500: proprio per valorizzare la ricchezza e la varietà regionale dei pani del nostro Paese, che con Nutella® hanno in comune la semplicità, la cura, la passione e l’amore con cui vengono creati, Ferrero porta avanti dal 2022 una collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, da cui nasce il progetto “Pane & Nutella®”, un vero e proprio percorso di scoperta in grado di raccontare le tradizioni di tutte le 20 Regioni italiane attraverso i loro pani tipici, dai più noti ai meno conosciuti.

Con l’iniziativa “Candida il pane della tua Regione”, I nuovi pani selezionati entreranno a far parte della piattaforma Pane & Nutella® dove è possibile scoprirne origini, curiosità, aspetti sensoriali, suggerimenti per la “spalmata” di Nutella® perfetta. Fino al 16 giugno sono aperte le candidature di nuove varietà di pani regionali su www.nutella.it

Così Carlo Petrini, presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: “Alimento simbolo per eccellenza di ogni civiltà in ogni epoca, il pane è al centro della tradizione alimentare del bacino mediterraneo. L’Italia, pur con un territorio ridotto, è definita da un’importante diversità paesaggistica, culturale e gastronomica. Questa varietà si riflette anche nel ricco patrimonio di pani tipici, che caratterizzano le nostre Regioni. La ricerca e la selezione di queste specialità territoriali sono competenze che i nostri gastronomi laureati hanno messo a disposizione in questo nuovo progetto”.

