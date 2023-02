Il cuoco don Andrea Ciucci racconta la Bibbia a tavola con le ricette dei Papi. Sabato ad Asti

Leggere la Bibbia, ma non in chiesa. A tavola, attraverso le ricette dei Papi.

È la cena in programma sabato 4 febbraio alle 20 alla Scuola Alberghiera Colline Astigiane sede di Asti in via Asinari 5.

S’intitola “Alla tavola di Pietro” ed è organizzata in collaborazione con gli Oblati di San Giuseppe. A guidare i commensali sarà don Andrea Ciucci, molto conosciuto ed apprezzato ad Asti come scrittore, biblista e appassionato di cucina.

La cena

Quattro portate realizzate e servite a tavola dagli allievi del 4° anno con i rispettivi docenti e con la supervisione di don Andrea.

Ogni portata sarà accompagnata da una lettura tratta dalla Bibbia e con l’excursus storico-biblico-culturale.

Partner dell’iniziativa la Coldiretti di Asti che attraverso Campagna Amica promuove e valorizza i prodotti locali.

Il menù a 25 euro

“Che cos’è la verità?” (Gv 18,38) – Flan di zucchine con crema di zafferano per Benedetto XVI.

“A Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21) – Timballo alla Bonifacio VIII.

“Ogni regno diviso in sé stesso va in rovina” (Lc 11,17) – Filetto alla Carlomagno per papa Leone III.

“Vino nuovo in otri nuovi” (Lc 5,38) – Crostata di mele e pere di Pio V.

Info e prenotazioni: