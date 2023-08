Frutta: +20% di acquisti in un luglio bollente

C’è stato un balzo del +20% dei consumi di frutta e verdura nell’ultimo mese, rispetto a quello precedente, spinto dalle alte temperature estive che aumentano la sensazione di sete e la voglia di refrigerio con pesche, albicocche, meloni, cocomeri, cetrioli, pomodori e insalate. E’ la stima di Coldiretti Alessandria sulle base degli acquisti degli alessandrini a luglio.

La ripresa è stata importante, dopo il calo dell’8% dei consumi di frutta e verdura nei primi 3 mesi del 2023, con ciascun alessandrino che ne ha mangiato quasi 2 kg in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Questo il pensiero del presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Frutta e verdura sono alimenti che soddisfano molte esigenze del corpo stressato dal caldo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali, portano vitamine, mantengono efficiente l’intestino, si oppongono ai radicali liberi. Per garantirsi prodotti freschi e di qualità, il consiglio della Coldiretti è fare acquisti ripetuti in base alle esigenze, senza accumulare prodotto che non si consuma, in modo da tagliare gli sprechi”.

Infatti i punti di forza dell’ortofrutta italiana sono l’assortimento e la biodiversità, col record di 120 prodotti ortofrutticoli Dop/Igp riconosciuti dall’Ue. Sicurezza, qualità, stagionalità, si esaltano con lo sviluppo unico e particolare del territorio italiano, caratteristica vincente per i prodotti ortofrutticoli del Belpaese.