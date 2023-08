Nell’estate 2023 il cibo è la voce più importante del budget e in spiaggia il cestino è ‘green’.

Ferragosto è alle porte e Coldiretti Alessandria stima siano oltre 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno nel mese di agosto, +25% rispetto a luglio, con una corsa a spiagge, campagne e montagna che riempie strade e autostrade sfidando caldo, code e caro prezzi.

La tendenza

In piena estate è il mare a fare la parte del leone, con agosto che fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto, ombrelloni e lettini, ma che quest’anno risentono del balzo dell’inflazione con aumenti dei prezzi che riguardano tutti gli aspetti della vacanza, a partire dal viaggio.

L’inflazione e il caro vacanze spingono anche il ritorno del pranzo al sacco in spiaggia che consente alle famiglie di risparmiare qualcosa, anche se rispetto al passato sono nettamente cambiate le preferenze, con l’affermarsi di un cestino all’insegna del green e dell’attenzione alla linea.

Il pranzo al sacco

In testa alle preferenze per il pranzo in spiaggia c’è l’insalata di riso o pollo o mare portata da casa e scelta dal 34% dei vacanzieri, seguita dalla semplice macedonia con il 18% e mozzarella/pomodoro che è un must per il 12%. Arretrano frittata di verdure o pasta col 7%, parmigiana 5%, lasagne 5% e polpette 4%.

Oltre che dal caro prezzi, la scelta degli alimenti da consumare in spiaggia è legata anche dalla svolta salutista di una considerevole percentuale di italiani alla ricerca della forma fisica oltre che la praticità.