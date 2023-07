Il via libera dell’aula del Senato al ddl sui cibi sintetici è sostenuto da 3 italiani su 4 (74%), che esprimono una opinione e si dichiarano contrari al consumo di latte, carne e pesce prodotti in laboratorio.

Lo afferma Coldiretti , sulla base dei dati Notosondaggi, nel commentare positivamente l’approvazione a Palazzo Madama (93 favorevoli, 28 contrari, 33 astenuti) del disegno di legge che vieta la produzione, l’immissione sul mercato e l’importazione in Italia di alimenti e mangimi artificiali.

Una risposta alla grande mobilitazione che ha portato alla raccolta di oltre 2 milioni di firme a sostegno del provvedimento, con oltre 2.000 comuni che hanno deliberato a favore spesso all’unanimità, tutte le Regioni di ogni colore politico ed esponenti di tutti gli schieramenti, oltre a Ministri, Sottosegretari, Parlamentari nazionali ed europei, Sindaci.

Per il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Il documento contiene anche il divieto di usare la dizione “carne” su prodotti che sono ottenuti da proteine vegetali”.

Il voto

Il Senato ha ripreso i dubbi espressi da FAO e OMS sul Cibo a base cellulare , definizione considerata più chiara rispetto al termine “coltivato” (ad esempio “carne coltivata”), preferito invece dalle industrie produttrici ma ritenuto fuorviante dalle due Autorità.

Sull’argomento ecco l’opinione del direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco : “Sono 53 i pericoli potenziali per la salute legati ai cibi prodotti in laboratorio, dalle allergie ai tumori. L’Italia è leader mondiale in qualità e sicurezza alimentare e deve fare da apripista nelle politiche di tutela di salute e ambiente. Proprio per questo la sfida che Coldiretti lancia all’Europa è che i prodotti in laboratorio non vengano equiparati a cibo, bensì ai prodotti farmaceutici”.

Il disegno di legge del Governo, approvato da Palazzo Madama, a questo punto passerà alla Camera per essere vagliato dai deputati.