‘Bagna Cauda’ diventa ‘Bagna Pax’: 24-25-26 novembre e 1-2-3 dicembre in tutto il mondo

Il Bagna Cauda Day è la più grande bagna cauda collettiva e contemporanea al mondo. Si celebrerà in più di 150 locali tra ristoranti, cantine storiche, agriturismo, con una disponibilità di oltre 20.000 posti a tavola. L’iniziativa è promossa per l’11° anno dall’Associazione culturale Astigiani e si svilupperà in due fine settimana: 24, 25, 26 novembre e 1, 2, 3 dicembre.

Il messaggio

Il Bagna Cauda Day di quest’anno lancia un messaggio importante ed attuale: Bagna Pax: mettete dei cardi nei vostri cannoni (Gino Vercelli). Un forte richiamo alla voglia di pace.

Tutti i partecipanti dei 2 weekend di bagna cauda, riceveranno in omaggio il bavagliolone in stoffa.

Il semaforo

La fortunata formula non cambia. Il prezzo di riferimento del piatto sarà di 28 euro in tutti i locali. La bagna cauda potrà essere proposta in varie versioni segnalate da un semaforo: Come dio comanda (rosso), eretica (giallo) o atea senz’aglio (verde). Previsto anche il Finale in gloria con tartufo.

Il vino è proposto al prezzo di 12 euro a bottiglia. Quattro le case vinicole presenti: Bava di Cocconato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina Castlèt di Costigliole e Coppo di Canelli.

La manifestazione

Diffusa in tutto il Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, conta significative presenze anche all’estero. In Cina celebreranno il Bagna Cauda Day i piemontesi che lavorano a Shanghai, si festeggerà il Bagna Cauda Day anche in altre capitali europee e in America. Da sottolineare l’adesione al progetto di 2 realtà importanti: Slow Food e l’alleanza dei cuochi.

I locali

Per sapere quali sono i locali che aderiscono all’originale formula, sarà sufficiente andare sul sito www.bagnacaudaday.it e scorrere gli elenchi, suddivisi per aree geografiche: Astigiano, Monferrato, Langhe, Torinese, Alto Piemonte e non solo.

Per ogni locale è pubblicata una scheda con il numero di posti messi a disposizione, telefono e mail per prenotare.

Prevista anche la possibilità di avere la bagna cauda a casa, già pronta con tutte le verdure giuste, nei ristoranti che propongono la versione “Sporta a ca’”.

Torna anche il Bagna Bike, un’uscita in bicicletta per godersi il panorama del foliage autunnale, organizzato da EbikeOne, negozio di vendita, assistenza e noleggio di bici da strada ed e-bike aperto a Quarto Inferiore da Corrado Mancini.

Costo del tour: 15 euro; noleggio ebike: 45 euro; menù bagna cauda: 28 euro. Info e prenotazioni: 335-7573 794 – [email protected]