Allarmi alimentari: ecco la black list dei cibi pericolosi, dai fichi turchi ai pistacchi iraniani

In Italia l’86% di prodotti pericolosi per la sicurezza alimentare provengono dall’estero. Tra i 317 allarmi del 2022, 106 erano per importazioni da Stati dell’UE (33%), 167 da Paesi extracomunitari (53%) e 44 riguardavano prodotti nazionali (14%).

I pericoli maggiori per la salute dei consumatori italiani sono venuti da aflatossine, mercurio, salmonella, escherichia coli, pesticidi, norovirus (vedi tabella sotto). Un’emergenza che non riguarda solo i Paesi in via di sviluppo ma che, per effetto della globalizzazione, si estende anche a quelli più ricchi.

Cibi e bevande stranieri

Sono oltre 10 volte più pericolosi di quelli Made in Italy, con residui chimici irregolari oltre i limiti di legge: 6,4% nei prodotti d’importazione, 0,6% in quelli nazionali (Rapporto Efsa 2023). Grazie alla battaglia della Coldiretti arriva l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine anche per frutta e verdura in busta, noci, mandorle, nocciole ed altri frutti sgusciati, agrumi secchi, fichi secchi e uva secca, funghi non coltivati e zafferano.

I cibi più pericolosi consumati in Italia

CIBI PROVENIENZA PERICOLO 1 fichi secchi Turchia aflatossine 2 pesce (spada e tonno) Spagna mercurio 3 carni di pollo Polonia salmonella 4 mitili (cozze e vongole) Spagna e.coli-Salmonella 5 pistacchi Turchia aflatossine 6 ostriche Francia norovirus 7 pistacchi Usa aflatossine 8 erbe e spezie India pesticidi 9 pistacchi Iran aflatossine 10 litchi Cina pesticidi