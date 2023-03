Cia Alessandria dona 2.000 € a “Fondazione Uspidalet” per 2 ventilatori polmonari pediatrici

È avvenuta durante l’Assemblea annuale dei soci Cia Alessandria, svolta in Camera di Commercio di Alessandria e Asti, la consegna del ricavato della raccolta fondi devoluta dall’Organizzazione a favore della Fondazione Uspidalet onlus.

L’assegno di 2.000 euro è stato consegnato dalla presidente provinciale Cia Daniela Ferrando al presidente della Fondazione Bruno Lulani. La raccolta fondi è stata promossa in occasione della campagna di tesseramento Cia 2023 e come iniziativa collaterale al calendario associativo annuale Cia Alessandria, tradizione che si rinnova di anno in anno con fine solidale.

I presidenti

Ferrando ha spiegato che Cia Alessandria prosegue il sostegno dell’attività della Fondazione Uspidalet sul territorio, riconoscendo l’importante valore sociale della missione: l’acquisto di macchinari e attrezzature destinate alla sanità ospedaliera alessandrina, in particolare quella infantile.

Lulani ha ringraziato Cia per l’iniziativa e tutti i soci per il loro prezioso contributo e ha spiegato che la donazione contribuirà al completamento del progetto “Respira con me”, finalizzato all’acquisto di 2 ventilatori polmonari pediatrici che sostituiranno gli strumenti obsoleti in reparto, in ausilio all’attività del medico rianimatore.

Info

www.ciaal.it e www.fondazioneuspidalet.it