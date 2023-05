La scuola professionale per estetiste SIDEP di Alessandria e la RSA Sereni Orizzonti di Spinetta Marengo , attraverso il programma “Diamoci una mano” del Comune di Alessandria , hanno realizzato alcuni pomeriggi di collaborazione, in cui le future estetiste hanno viziato e coccolato le signore ospiti della struttura, facendo

loro la manicure e altri trattamenti estetici.

Il programma

È stato dedicato all’inclusione delle persone disabili, in collaborazione con l’ufficio del disability manager del Comune di Alessandria, attraverso lezioni teoriche e pratiche fra le ragazze e le signore in carrozzina, con Parkinson o con qualunque altra disabilità. “Perché la bellezza è l’amore e cura per sé – dice il loro motto – e non ha barriere”. Durante i pomeriggi le future estetiste hanno seguito le signore, riproducendo tutto il processo di accoglimento, di trattamento e di attenzione al benessere del cliente.

Le parole

“Il sorriso sui volti dei nostri ospiti ci ripaga dell’impegno costante – ha spiegato Tosca Vendramin , direttrice della struttura – l’attività che abbiamo proposto è stata accolta piacevolmente dalla nostra utenza, che infatti si è dimostrata più che mai partecipe e coinvolta. Un ringraziamento sentito va a Stefania Baiolini, titolare della Scuola professionale per estetiste SIDEP di Alessandria, e alle ragazze che si prendono cura

delle ospiti con amore e grande professionalità”.

Per Stefania Baiolini , titolare della scuola professionale “la giornata di manicure è stata molto apprezzata e, soprattutto, molto istruttiva per le nostre ragazze, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano. La nostra scuola è attiva ad Alessandria da 24 anni: nel corso del tempo abbiamo formato oltre 700 estetiste”.

La Casa di riposo

La struttura “Gigi e Teresio Capra” di Spinetta Marengo può accogliere anziani non autosufficienti. È gestita da Sereni Orizzonti , uno dei primi 3 gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5.000 posti letto in Italia e all’estero.