“Anteas – Parole e musica in cortile”: da venerdì 19 a domenica 21 luglio alla sede CISL di via Pontida

La terza edizione dell’evento “Parole e musica in cortile”, organizzato da ANTEAS, avrà ancora come location il cortile della sede del sindacato CISL, con ingresso da via Pontida 33, con un programma di 3 eventi, tutti con inizio alle ore 21 e ingresso a 10 euro, nelle serate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio.

L’associazione ANTEAS-Trasporto Amico, che la sede proprio nel palazzo, si occupa di volontariato e di trasporto sociale, nonché di organizzare e condurre missioni umanitarie in Ucraina, di cui l’ultima ha avuto il suo compimento mercoledì 10 luglio con la donazione alla Città di Kharkiv di un’ambulanza acquistata grazie alla generosità di studenti, docenti, dirigente e personale dell’ITIS “Alessandro Volta” di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, della Protezione Civile di Acqui, di privati e aziende e della comunità ucraina presente in Alessandria.

Le serate

Venerdì 19 luglio – Franco Taulino e i Beggar’s Farm inaugurano ‘Parole e musica in cortile’, con l’anteprima del concerto dedicato a Beatles e Rolling Stones.

Sabato 20 luglio – “Alfonsina corridora” , una produzione di Teatro al quadrato e Tupamaros, in collaborazione con Zonta Club Alessandria. Spettacolo teatrale da un’idea di Claudia Bulgarelli. In scena Maria Giulia Campioli (Alfonsina), canzoni scritte e interpretate da Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti dei Tupamaros.

Domenica 21 luglio – Gianni Coscia e Silvia Benzi, fisarmonica e voce in concerto jazz. “ Raccontare con poche ance libere e una voce “ è il titolo di questo spettacolo con brani originali, rivisitati, e canzoni, che creano il racconto, in cui si inserisce la voce di Silvia Benzi, che dialoga con la fisarmonica di Gianni Coscia. Un viaggio unico tra pezzi noti, e altri meno, di Duke Ellington, George Gershwin, Gorni Kramer, Giovanni D’Anzi e molti altri, alcuni dello stesso Coscia.

Crediti

L’evento in cortile, divenuto ormai tradizionale, è realizzato con il sostegno di Cisl Alessandria e Asti, Fnp – Cisl, Csvaa e la collaborazione del Comune di Alessandria.