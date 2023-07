Regione Piemonte, rinnovata la convenzione col Banco Alimentare: soldi anche per cani e gatti

Il finanziamento, di 450.000 euro complessivi (400.000 per gli umani + 50.000 per gli animali), contro i 300.000 di quello precedente, è stato deliberato dalla giunta regionale.

L’assessore Caucino: “L’importante rinnovo biennale conferma lo sforzo della Regione per sostenere le fasce più deboli e le Associazioni che operano ogni giorno per garantire un pasto caldo a chi ne ha bisogno. E d’ora in poi… anche una porzione di cibo per i loro animali”.

Pochi mesi fa, a Sud di Torino, è stato inaugurato il magazzino per gli alimenti destinati ad animali che convivono con famiglie in difficoltà economica. Quella del Banco alimentare del Piemonte è un’azione cruciale nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione: basti pensare che il Banco aiuta circa 110.000 persone in tutto il territorio regionale e le statistiche suggeriscono che 1 su 4 possiede almeno un animale da compagnia.