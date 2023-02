Nata nel 1990, la Festa Nazionale del Gatto ricorre ogni 17 febbraio e nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’adozione dei gatti, ma anche per dedicare una giornata agli irresistibili pelosi di casa e ai loro affezionati umani.

Per festeggiarli nel migliore dei modi, i Volontari A.T.A. (Associazione Tutela Animali) che da 10 anni gestiscono, per conto del Comune di Alessandria, il Canile e il Gattile Sanitario, organizzano per domenica 19 febbraio 2023, presso la struttura di Viale T. Michel n. 48, Mici In Festa. A partire dalle ore 11 e fino alle 17 si potrà trascorre una giornata in musica, con tante “idee” a tema felino, facendo merenda insieme e donando tante coccole ai mici che non hanno ancora una casa.

Attualmente sono più di 60 i gatti da adottare. Chi non può, ma vuole contribuire, può dedicare anche solo un’ora di tempo o aiutare i volontari di A.T.A. donando cibo e pellets.

Info

Gattile Sanitario: 366-4559194

Scrivere su Messenger, Facebook Ata Gattile Sanitario

Di persona al Gattile, aperto 7 giorni su 7 dalle 10 alle 12.