Festa “A 4 zampe” al canile-rifugio “Cascina rosa”: domenica 17 settembre dalle ore 15

Al canile rifugio “Cascina Rosa” (Strada Provinciale Pavia n. 22) affidato all’ATA (Associazione Tutela Animali), domenica 17 settembre alle ore 15 ci sarà la tradizionale “Festa a 4 zampe”, che si svolgerà anche in caso di pioggia.

Spiega Marica Barrera, Assessore Comunale alla Tutela Animali di Alessandria: “È desiderio di tutti che l’iniziativa di domenica 17 settembre sia davvero una festa per i nostri “amici a quattro zampe” ospitati a “Cascina Rosa”. Una festa alla quale invito gli Alessandrini, molto affezionati a Cascina Rosa e sempre pronti a soddisfare i bisogni dei suoi ospiti a 4 zampe. Dopo aver ultimato i lavori della centrale termica per il riscaldamento a pavimento dei box del 1° blocco, presto inizieranno quelli per il riscaldamento del 2° blocco, concludendo l’operazione prima dell’arrivo del freddo. Quella di domenica sarà l’occasione per tanti cagnolini di trovare una famiglia, dato il numero crescente di abbandoni di quest’estate e le tante rinunce di cani di proprietà. Ricordo che le strutture comunali sono sempre alla ricerca di nuovi volontari: basta avere qualche ora a disposizione e presentarsi alle strutture”.

Info

Canile-rifugio “Cascina Rosa”, orari:

martedì e giovedì 15-17 // sabato e domenica 10-12

Sito: www.associazionetutelaanimali.org