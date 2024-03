Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per diventare guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ad Alessandria e provincia. I corsi dureranno circa 4 mesi e si terranno online con alcuni incontri in presenza.



Le lezioni sono gratuite e inizieranno nel prossimo aprile. Le domande d’iscrizione potranno essere presentate fino al 27 marzo. È richiesta solo l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito (100 euro).

Il corso di formazione organizzato dall’Oipa è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi associativi dell’associazione. I candidati devono essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti.

La figura



Quella della guardia eco-zoofila è prevista dall’ordinamento riguardante la vigilanza zoofila (leggi n. 611/13 e n. 189/2004) e da altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione. La nomina a guardia particolare giurata Oipa è conferita dal Prefetto con decreto.

Info

Scrivere email a: [email protected] indicando nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail e provincia di residenza.

Referenti corso – Nucleo guardie zoofile Alessandria e provincia: Cristina Destro (coordinatrice) tel. 338-3583969 – Roberto Coccellato (vicecoordinatore) tel. 351-8850804

Sito web: https://www. guardiezoofile.info/ alessandria