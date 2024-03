Autostrade per l’Italia SpA comunica la chiusura della stazione di Alessandria Sud in entrambe le direzioni, nonché la chiusura dello svincolo in uscita di Alessandria Sud in entrambe le provenienze, sull’autostrada A26 – Genova Voltri- Gravellona Toce.

La chiusura avverrà dalle ore 22 di domani, venerdì 22 marzo, alle ore 6 di sabato 23 marzo. In alternativa sarà possibile utilizzare le entrate e le uscite di Novi Ligure (D26) o di Alessandria Ovest (A21).