Cane lupo sequestrato dalle Guardia Zoofile: viveva in uno scantinato buio e malsano in provincia

Una femmina di pastore tedesco di 7 anni, Maia, stava chiusa in uno scantinato buio, occupato da oggetti accatastati, tra cui vecchi mobili, scatoloni, spazzatura di ogni genere, e costretta a vivere reclusa tra le sue deiezioni. Questo era lo scenario che si è presentato agli occhi delle guardie zoofile dell’Oipa intervenute in provincia di Alessandria, per salvare il povero cane dopo una segnalazione.

Il cane è stato sequestrato e il proprietario è stato sanzionato in virtù della legge che fissa le responsabilità dei detentori degli animali d’affezione, tra cui quella di “detenere animali da affezione in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi”.

Si pensi che Maia, al contrario, era costretta a dormire dentro un vecchio cassettone con un cuscino completamente zuppo di urina e feci. Al momento del sopralluogo delle guardie Oipa, non aveva a disposizione neppure dell’acqua.

Racconta Cristina Destro, coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Alessandria e provincia: “Ora Maia è al sicuro, in un rifugio che si prende cura di lei. Era stupita, piena di gioia per potere camminare alla luce del sole. È stato molto bello vederla rotolarsi sull’erba libera e raggiante”. Ora per Maia, molto bella e dal carattere docile, ora si cerca una nuova casa, una famiglia che possa farle dimenticare il suo triste passato.

Info

Per segnalazioni e per la richiesta di adozione di Maia si può al Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Alessandria all’indirizzo email: [email protected].

Per segnalare un maltrattamento ad Alessandria si può anche compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/alessandria

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi