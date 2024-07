I cavalli e i bambini, secondo Club Cavallo Italia (1)

Forse non l’avete notato ma è sempre straordinario il comportamento che gli animali, come i cavalli, riservano ai più piccoli evitando di far loro del male.

I cavalli diventano improvvisamente mansueti perché capiscono i più piccoli e li assecondano in tutti i loro giochi. Un comportamento che vale anche per i pony, che donano grande affetto e gratitudine. I più esperti dicono che il cavallo sia uno dei più grandi desideri dell’infanzia e solidarizzare con un cavallo i esalta valori molto importanti, come conoscere il proprio limite e sviluppare il senso di responsabilità. Perché i cavalli non sono uno strumento inanimato, ma sono vivi, si muovono e soprattutto pensano.

Qual’ è l’età giusta per iniziare l’equitazione?

Dai 7/8 anni in su, e le controindicazioni principali sono le cardiopatie importanti, le allergie al pelo dell’animale o la patologia della colonna vertebrale. Il primo passo che consigliamo di fare è di avvicinare il bambino o la bambina a un cavallo o, se preferite ad un pony, con molta prudenza, ricordando che ogni cavallo o pony ha il proprio carattere ed occorre molta attenzione nel fare amicizia.

Una volta amici, si può iniziare a praticare l’equitazione che, come qualsiasi sport, è salutare specialmente per i bambini perché il movimento dei cavalli agisce dal punto di vista psicologico e fisico ed il corpo del bambino si svilupperà in modo armonioso e, soprattutto, il suo carattere e la sua personalità ne avranno un grande arricchimento.

Per imparare a stare in sella, cavalcare e galoppare, è necessario che il bambino entri in sintonia con il cavallo, con il suo movimento e questo stimola efficacemente la muscolatura, il coordinamento ed il senso d’equilibrio del bambino.

Per mantenersi in equilibrio sulla sella e indirizzare correttamente il cavallo o il pony, lavorano quasi tutti i muscoli, in particolare quelli delle gambe, gli addominali, i dorsali, i lombosacrali, i paravertebrali e i glutei che, col tempo, acquisiscono tono ed elasticità. (continua domani)

Info

Sito: https://www.clubcavalloitalia.it

Email: [email protected]