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Zelensky: “Putin non legge Truth, violata la tregua sugli impianti energetici”

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Ott 12, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che Mosca ha già violato il cessate il fuoco relativo agli impianti del settore energetico, bombardando una centrale elettrica a Kharkiv. Parlando in videocollegamento al Forum sulla sicurezza a Varsavia, Zelensky ha così fatto riferimento all’annuncio su Truth del presidente Usa Donald Trump, secondo cui sarebbe entrata in vigore immediatamente una tregua relativa alle infrastrutture energetiche per risparmiarle dai bombardamenti. “E’ chiaro che Putin non legge il social Truth”, ha commentato il presidente ucraino. Se la Russia non rispetterà il cessate il fuoco, ha proseguito Zelensky, l’Ucraina “reagirà”.
(ITALPRESS).

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