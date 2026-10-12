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Mattarella “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l’unità”

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Ott 12, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il vostro essere parte del tessuto della Repubblica ha significato, per i dirigenti, pagare anche prezzi alti. È avvenuto durante il terrorismo, quando le Brigate Rosse assunsero alcuni dirigenti come bersaglio per cercare di smantellare riferimenti del nostro modello di vita. A Pietro Coggiola, Carlo Ghiglieno, Manfredo Mazzanti, Renato Briano, Giuseppe Taliercio, assassinati perché ridotti a simboli da un feroce delirio ideologico, rivolgiamo il nostro pensiero. L’Italia avrebbe poi sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità. Quell’unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla celebrazione dell’80^ anniversario di CIDA.sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

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