Zelensky: “Pronti ad ogni incontro, ma nessuno si fida di Putin”

Set 5, 2025

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “Siamo pronti per qualsiasi tipo di incontro. Ma non percepiamo che Putin sia pronto a porre fine a questa guerra. Può parlare, ma sono solo parole e nessuno si fida delle sue parole. Persino quei Paesi che partecipano ad alcuni incontri con lui, in realtà non si fidano di lui”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videocollegamento con l’apertura del Forum TEHA a Cernobbio.

Nei giorni scorsi il presidente russo Vladimir Putin si era detto disposto ad incontrare Zelensky a Mosca. Zelensky ha poi parlato dell’incontro di ieri con la coalizione dei Volenterosi: “Tutti capiscono che la più forte garanzia di sicurezza per l’Ucraina e per l’Europa stessa è l’esercito ucraino. Ad oggi, è l’esercito più forte d’Europa. Se il nostro esercito resiste, significa che l’Europa non è in pericolo. E’ importante che le garanzie di sicurezza inizino a funzionare ora, durante la guerra, non solo dopo la sua fine. L’adesione dell’Ucraina all’UE e la ricostruzione dell’Ucraina sono anche elementi di sicurezza”.
