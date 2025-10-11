Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Con Trump telefonata produttiva, può fermare la guerra”

Di

Ott 11, 2025

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho avuto una telefonata molto positiva e produttiva con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mi sono congratulato con lui per il suo successo e per l’accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ho informato il Presidente Trump degli attacchi della Russia al nostro sistema energetico e apprezzo la sua disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso delle opportunità per rafforzare la nostra difesa aerea, nonché degli accordi concreti su cui stiamo lavorando per garantirlo. Ci sono buone opzioni e idee concrete su come rafforzarci davvero. La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza. Grazie, Signor Presidente!”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Varese: sequestrati a Malpensa 1,5 milioni di figurine e giochi contraffatti

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Il vicepresidente Fitto: “Sui dazi la Commissione UE ha chiuso il miglior accordo possibile”

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Università, il ministro Bernini: “Troppe occupazioni, violato il diritto allo studio”

Ott 11, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Con Trump telefonata produttiva, può fermare la guerra”

Ott 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Varese: sequestrati a Malpensa 1,5 milioni di figurine e giochi contraffatti

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Il vicepresidente Fitto: “Sui dazi la Commissione UE ha chiuso il miglior accordo possibile”

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Università, il ministro Bernini: “Troppe occupazioni, violato il diritto allo studio”

Ott 11, 2025