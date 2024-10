Il governatore veneto Zaia al collega ligure: “In bocca al lupo a Bucci, grande amministratore”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Un bel risultato perchè si son vinte le elezioni. Faccio gli auguri al neopresidente Bucci e un grande in bocca al lupo per il lavoro che dovrà fare. È sempre stato un grande amministratore e lo sarà anche adesso”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia sugli esiti delle elezioni regionali in Liguria. E sulla scarsa affluenza alle urne ha commentato: “Si attribuisce anche al maltempo, ma non so quanto si possa attribuire a questo fattore. Sta diventando un trend che riguarda molte tornate elettorali, ricordiamo le europee e altre elezioni. Dobbiamo coinvolgere i cittadini che ritengono una cosa da non fare quella di andare a votare. Ma c’è chi si è battuto e anche perso la vita per questo diritto”.xf17/tvi/gsl

