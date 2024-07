Washington, le reazioni dei cittadini al ritiro di Biden

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Joe Biden ha ritirato la sua candidatura alla Casa Bianca per un secondo mandato. Una decisione che è arrivata dopo le pressioni degli alleati democratici per fare in modo che il presidente si facesse da parte in seguito al deludente dibattito del 27 giugno con il rivale repubblicano Donald Trump. Biden ha pubblicato l’annuncio sui social, designando la vicepresidente Kamala Harris come prima candidata alle prossime elezioni. Sulla scelta del presidente la città di Washington si è dimostrata aperta ad un cambiamento sul fronte democratico.

(video di Stefano Scibilia).

xp6/trl