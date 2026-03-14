Prevenzione, in Liguria gli Open Weekend. Calamai “Ospedale apre a popolazione”





GENOVA (ITALPRESS) – GENOVA (ITALPRESS) – La Liguria punta sulla prevenzione sanitaria ad accesso libero e gratuito come modello e investimento per il futuro. Dopo la nascita del progetto “Donna in Salute – Open Week-end 2026”, il programma dedicato alla salute femminile, che per tutto il mese di marzo offre a Genova visite e consulenze gratuite senza prenotazione e ad accesso diretto, prende il via anche un’iniziativa dedicata alla prevenzione maschile.

“L’ospedale è un luogo di cura, ma deve essere anche un luogo aperto che contribuisce ai percorsi di prevenzione e all’educazione negli stili di vita”, commenta la direttrice dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova Monica Calamai.

(ITALPRESS). xa8/abr/