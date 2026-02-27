Attualità IN EVIDENZA

Vigili del Fuoco, Meloni: “Orgoglio e gratitudine”

Di

Feb 27, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Con orgoglio e gratitudine desidero inviare i miei auguri agli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che oggi celebrano l’Anniversario di Fondazione. Impegnati in ogni scenario di emergenza, in attività di soccorso alle popolazioni e in operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi, ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio. Animati da forte coraggio, profondo senso di responsabilità e grande preparazione sono pilastro fondamentale della nostra comunità. A loro vanno i nostri auguri e il nostro quotidiano e inesauribile grazie”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Di Liberatore (Rai) “Non è Sanremo Estate, ma evento estivo che si svolgerà qui”

Feb 27, 2026
IN EVIDENZA

Sanremo, la soddisfazione delle Nuove Proposte Filippucci e Bove

Feb 27, 2026
IN EVIDENZA

Referendum, Mulè “Votare Sì è una scelta di civiltà”

Feb 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del Rakow

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Derby italiano agli ottavi di Europa League: Bologna-Roma

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Goggia non scende più dal podio, terza anche nella discesa di Soldeu

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Atalanta agli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco

Feb 27, 2026