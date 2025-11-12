Attualità IN EVIDENZA Video

Venezuela, Tajani "Lavoriamo per liberare Trentini e altri detenuti italiani"

Nov 12, 2025
NIAGARA-ON-THE-LAKE (CANADA) (ITALPRESS) –Seguiamo con molta attenzione la situazione in Venezuela e dei nostri concittadini detenuti. Stiamo facendo di tutto per farli uscire dalle carceri di Caracas. Sono detenuti politici, non sono dei criminali: è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Stiamo lavorando a livello politico e a livello diplomatico. In tutti i modi cercheremo di riportare a casa i detenuti italiani, compreso Trentini che è da un anno ancora in carcere e non si riesce capire cosa intende fare il regime. Noi lavoriamo per la liberazione di tutti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada. In Venezuela "vedremo cosa accadrà: certamente c'è un'involuzione della situazione, c'è una tensione crescente con gli Stati Uniti soprattutto, perché gli americani sanno contrastando il traffico di stupefacenti".

