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Venezuela, il Papa: “Vicino alle vittime, grazie a soccorritori”

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Giu 28, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone, durante l’Angelus, in spagnolo, ha espresso la sua vicinanza “ai nostri fratelli e sorelle” colpiti dai recenti terremoti in Venezuela e ha manifestato gratitudine a “quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza”. Poi, ha aggiunto: “Accoglienza e amore si esprimono in scelte e azioni concrete, un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d’acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sè, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perchè in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre celeste che lo ha mandato. L’amore per il Signore passa sempre attraverso l’accoglienza dei fratelli”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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