Varese: identificati 20 lavoratori in nero e 2 irregolari

VARESE (ITALPRESS) – I Finanzieri dei Gruppi di Varese e Busto Arsizio nonché dalle Compagnie di Gallarate e Saronno, hanno effettuato controlli sui i servizi per la persona, Bed and breakfast, bar e ristorazione, commercio ambulante e lavaggio auto, soprattutto nei territori di Varese, Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Cassano Magnago, aree caratterizzate da una significativa vocazione produttiva. Le posizioni lavorative dei dipendenti individuati sono state esaminate sotto i profili contrattuale, previdenziale, assicurativo e fiscale, rilevando numerose irregolarità. In particolare, nel corso di 14 controlli, sono stati identificati complessivamente 20 lavoratori impiegati in nero e 2 lavoratori irregolari; tra questi, uno è risultato privo della regolare autorizzazione al soggiorno e nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione da parte della Prefettura di Varese, con conseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato da parte della Questura di Varese.tvi/mca2

Fonte video: Guardia di Finanza

Navigazione articoli