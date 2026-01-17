Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Il ministro Valditara: “Possibile l’uso del metal detector nelle scuole”

Di

Gen 17, 2026

COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – “Voglio innanzitutto trasmettere la mia vicinanza ai genitori del ragazzo ucciso e la mia vicinanza anche alla scuola, a tutte le componenti: dagli studenti, ai docenti, ai presidi. Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector”. Lo afferma il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in una intervista a “4 di Sera Weekend”, in onda dalle 20.30 su Retequattro, parlando dell’accoltellamento a La Spezia di Abanoub Youssef da parte di un compagno di scuola, Zouhair Atif. Sul cosiddetto “Decreto Sicurezza”, Valditara aggiunge: “Noi vogliamo introdurre delle norme che colpiscono chi usa la violenza, che difendono i cittadini dalle aggressioni dei violenti e che ristabiliscono dei principi basilari in una società. Inviterei la sinistra ad abbandonare questi 50 anni di vecchi pregiudizi per cui è tutto repressione. Quindi il divieto è repressione, la sanzione è repressione. Abbiamo sentito dire per tanti anni ‘vietato vietarè. Il no era demonizzato, i doveri venivano marginalizzati. Una società che ci ha abituato a coltivare soltanto diritti”. Su come si può arginare il fenomeno della violenza nelle scuole, il Ministro: risponde: “Innanzitutto, impedire radicalmente che i giovani usino le armi. Poi, insistere molto sulla responsabilità, sulla maturità, su una scuola che ti aiuti ad affrontare i problemi, una scuola che ripristini il senso dell’autorità, il rispetto verso l’autorità, un altro dei valori che sono stati devastati negli ultimi 50 anni. Se noi non facciamo una vera e propria rivoluzione culturale rischiamo che il coltello non si porti più a scuola, ma comunque si porti altrove”.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 18 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

‘Ndrangheta, latitante in Turchia estradato in Italia

Gen 17, 2026
IN EVIDENZA

Sequestrata cocaina per oltre 1 milione di euro nel Cosentino, cinque in manette

Gen 17, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi Curiosità

“Dalla radio alla stampa”, nuova rubrica storica e culturale on line, per la serie ‘La mia cara Alessandria’

Gen 18, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Juve battuta a Cagliari, decide Mazzitelli

Gen 18, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Il ministro Valditara: “Possibile l’uso del metal detector nelle scuole”

Gen 17, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 18 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone