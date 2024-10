Uragano Milton, strade ancora come fiumi

TAMPA (FLORIDA) (ITALPRESS) – Strade come fiumi, auto come imbarcazioni. Il ritorno alla normalità sembra ancora lontano in Florida, nei luoghi colpiti dall’uragano Milton.

“I nostri ufficiali e gli equipaggi lavorano incessantemente per tornare alla normalità il prima possibile”, si sottolinea in un post su X della polizia di Tampa.

(Fonte: profilo X Tampa Police Department)

