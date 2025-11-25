Attualità Costume & Società Video

Unipol, a Verona la 7^ panchina rossa contro la violenza di genere

Nov 25, 2025


MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CUBO, il museo d’impresa di Unipol, in collaborazione con Fondazione Libellula e la Commissione Pari Opportunità del comparto assicurativo del gruppo, ha installato a Verona la sua settima Panchina Rossa, presso la sede di Arca Vita. La panchina rossa è il simbolo che il Gruppo Unipol ha adottato per evocare l’impegno a diffondere la cultura del rispetto e della protezione delle donne dalla violenza di genere. La nuova panchina rossa è stata collocata di fronte alla sede veronese del gruppo assicurativo.
Sulla panchina è incisa la frase “L’amore genera amore e non violenza” e il numero verde 1522 che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di abusi e stalking.

