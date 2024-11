UE, Meloni: “Sappiamo cosa fare, la domanda è sulle risorse agli Stati”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono molte sfide e più o meno noi sappiamo cosa dobbiamo fare. La grande domanda a cui dobbiamo rispondere è se vogliamo dare strumenti agli Stati membri per centrare gli obiettivi delle strategie che abbiamo di fronte. Su tutte, il tema delle risorse è certamente la questione che va affrontata. Secondo me, è il vero dibattito e l’elemento centrale sul quale intendo concentrarmi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa dal Consiglio europeo informale di Budapest. “A me pare che l’Europa debba trovare una quadra e prendere le misure di sé stessa perché poi sembra che scopriamo dei dibattiti oggi. Penso al tema della competitività, dei dazi o altro, ma ricordo che il dibattito sulla competitività europea è iniziato mesi fa e che ebbe un’impennata all’indomani del piano imponente degli aiuti di Stato dell’amministrazione Biden”.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-