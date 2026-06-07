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Ucraina, Zelensky: “Un drone russo ha colpito la centrale di stoccaggio di Cernobyl”

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Giu 7, 2026

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Oggi i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Cernobyl. Un drone ha raggiunto uno degli edifici della Struttura Centrale di Stoccaggio del Combustibile Nucleare Esausto. Un’infrastruttura estremamente critica – e un colpo russo estremamente vile. Il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, il Ministero dell’Energia e tutti i nostri servizi stanno già lavorando per garantire che ciascuno dei nostri partner sappia cosa è successo. La Russia ha deliberatamente colpito questa specifica infrastruttura nucleare. Al momento, non ci sono rilevazioni che superino i normali livelli di radiazioni di fondo. Ma c’è certamente un aumento della sfacciataggine della Russia, che da tempo ha superato ogni limite. I primi soccorritori ucraini hanno spento l’incendio presso questa struttura dopo il colpo. E sono necessari veri nuovi passi da parte del mondo affinchè i russi sentano che questa loro guerra terroristica è un colpo alla Russia stessa”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Stanotte, ci sono stati anche colpi russi su altre strutture civili in 13 delle nostre regioni. In totale, nel corso di questa settimana appena trascorsa, la Russia ha lanciato 88 missili, più di 3.250 droni d’attacco e circa 1.800 bombe aeree guidate contro l’Ucraina. La pressione sulla Russia deve essere aumentata. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando” ha concluso Zelensky.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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