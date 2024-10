Ucraina, Zelensky: “Dalla Germania nuovi sistemi di difesa aerea”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “È una settimana importante di incontri con i nostri amici in Europa, i maggiori donatori della difesa e anche la regione strategica dei Balcani e dell’Europa sudorientale in generale. Oggi è stato il turno di Berlino: ho parlato con il cancelliere Scholz e da poco ho tenuto un incontro con il presidente Steinmeier. Ci sarà un nuovo pacchetto di difesa per l’Ucraina dalla Germania. Sono particolarmente grato per l’assistenza con i sistemi di difesa aerea: la Germania è il leader indiscusso del supporto in quest’area”. Così in un video su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)

Navigazione articoli