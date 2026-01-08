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Ucraina, Von der Leyen: “Ok dagli Stati UE alla deroga per l’acquisto di missili Patriot”

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Set 8, 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Insieme al segretario generale della Nato, Mark Rutte, accolgo con favore l’accordo raggiunto dagli Stati membri sulla deroga che consentirà all’Ucraina di acquistare prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea Patriot”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X. “Il prossimo stanziamento di 3,2 miliardi di euro permetterà all’Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Questo si aggiunge agli 8,4 miliardi di euro già erogati nell’ambito del prestito di sostegno all’Ucraina, anche per la difesa aerea. Continueremo a lavorare fianco a fianco per sostenere l’Ucraina e rafforzare la postura di difesa dell’Europa”.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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