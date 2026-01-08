L’ambasciatore Cavagna: “L’accordo Italpress-STA rafforza il legame tra Italia e Slovenia”

LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – “Sono lieto dell’accordo tra Italpress e STA, la principale agenzia di stampa slovena. Anche in questo settore si pongono ulteriori mattoni per la costruzione di un edificio comune che rientra nella più grande casa comune europea”. Lo afferma l’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Giuseppe Cavagna, in merito all’accordo tra Italpress e l’agenzia di stampa slovena STA – Slovenian Press Agency.L’intesa è stata formalizzata a Lubiana, presso l’Headquarter dell’agenzia slovena, dal General Manager della STA Mojca Prelesnik e dal Direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino.“Italia e Slovenia sono alleati nella costruzione europea, e tutto ciò che contribuisce ad avvicinare sempre più i due Paesi in ogni settore è benvenuto”, prosegue Cavagna.

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