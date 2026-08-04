Ucraina, la caccia all’uomo dei droni russi. Zelensky: “Sono safari contro i civili”





ROMA (ITALPRESS) – Safari con i droni contro i civili. Sarebbe l’ultima frontiera della guerra in Ucraina lanciata da Mosca, secondo il leader ucraino Volodymyr Zelenskyj che – sul suo profilo X – posta un video nel quale si vede un quadricottero che attacca e ferisce un venditore di frutta a Kherson. “L’ennesimo video del “safari” con droni che i russi stanno conducendo contro i civili a Kherson”, scrive Zelenskyj.

“Un drone russo ha deliberatamente preso di mira un uomo che vendeva verdura e si è fatto esplodere proprio accanto a lui – continua -. I russi hanno persino ammesso il crimine, senza mostrare alcun rimorso e vantandosi apertamente di tormentare le persone. L’uomo è rimasto ferito nell’esplosione. Ogni singolo giorno, la gente comune di Kherson si trova ad affrontare questi safari russi. Il mondo deve vedere tutto questo. Deve vedere ogni singola prova che la Russia è impazzita e che i suoi soldati provano piacere nell’uccidere e maltrattare i civili”.

(ITALPRESS).

abr/gtr

(Fonte video: profilo X di Volodymyr Zelenskyy)