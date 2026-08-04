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Ritrovato nel lago di Vico il corpo del marito della ministra Roccella

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Ago 4, 2026

VITERBO (ITALPRESS) – E’ stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. Il corpo dell’uomo, 84 anni, è stato individuato nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese.
“Si chiude oggi un periodo di straziante attesa – ha detto Roccella -. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i vigili del fuoco con il loro coordinamento operativo, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia”. “Torno a ringraziare le tante persone che mi hanno letteralmente inondato di affetto in questo momento così difficile e doloroso. Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l’hanno conosciuto e amato, la possibilità di quella ‘corrispondenza d’amorosi sensì che è il legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo. Ancora grazie a tutti, di vero cuore”, ha concluso.

– foto account X Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).

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