Ucciso a Beirut dall’esercito israealiano Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah

ROMA (ITALPRESS) – L’IDF israeliano annuncia che il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah è stato ucciso nell’attacco aereo di ieri a Beirut. In una dichiarazione, l’IDF afferma che insieme a Nasrallah, è stato ucciso anche il comandante del cosiddetto Fronte meridionale di Hezbollah, Ali Karaki, insieme ad altri comandanti. Nasrallah è stato preso di mira mentre si trovava nel quartier generale principale di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, una roccaforte di Hezbollah nota come Dahiyeh. Il quartier generale è sotterraneo, sotto gli edifici residenziali di Dahiyeh, afferma l’IDF. “L’attacco è stato effettuato mentre i vertici di Hezbollah erano nel loro quartier generale e impegnati a coordinare attività terroristiche contro i cittadini dello Stato di Israele”, afferma l’esercito. Hezbollah ha successivamente confermato ufficialmente la morte del suo leader.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto nelle ultime ore diversi contatti telefonici con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e con l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, sottosegretario Alfredo Mantovano, in merito agli sviluppi della crisi in Libano. Lo comunica Palazzo Chigi, sottolineando che “pur nella sua drammaticità, la situazione dei nostri connazionali, militari e civili presenti sul territorio libanese non mostra profili diversi da quelli dei giorni scorsi. L’Italia conferma, in linea con la posizione tenuta finora, la necessità di ogni sforzo diplomatico al fine di riavviare canali di dialogo tra le parti in conflitto”.

