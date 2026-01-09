Attualità Cronaca

Torino: uccide la sorella di 79 anni e si impicca

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Set 9, 2026

TORINO (ITALPRESS) – Una donna di 79 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Moncalieri, al confine con Torino. A ucciderla sarebbe stato il fratello, trovato a sua volta morto impiccato.
A intervenire sono stati i carabinieri, che avevano avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. L’anziana riportava una ferita alla testa: a dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti da un forte odore che proveniva dall’abitazione. A quanto pare, la donna era morta da giorni e a pochi metri dal cadavere c’era un tubo di ferro, che potrebbe essere l’arma del delitto. Dentro casa, appiccicato a un armadio, c’era un biglietto in cui il fratello confessava di essere stato l’autore dell’omicidio: il suo corpo era stato trovato nello stesso appartamento già ieri sera, ma i carabinieri hanno aspettato a diffondere la notizia.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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