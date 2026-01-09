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Catania: guerra tra clan mafiosi, 7 fermati

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Set 9, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Una guerra tra clan, a Catania, con una sparatoria già avvenuta e un’altra fermata poco prima. E’ il quadro ricostruito dai Carabinieri del Comando provinciale e dagli agenti della Polizia di Stato che hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 7 persone, di età compresa tra i 19 e i 43 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Distrettuale etnea. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo e allo stato degli atti, responsabili di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, clandestine e da guerra, ricettazione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento, detenzione illegale di un giubbotto antiproiettile e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con l’aggravante mafiosa. I reati, infatti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati commessi avvalendosi delle condizioni e della forza di intimidazione derivanti dal vincolo associativo e al fine di agevolare l’attività di un gruppo mafioso operante nel quartiere catanese di Monte Po. Le indagini hanno consentito di ricostruire due distinti episodi, ritenuti riconducibili a una più ampia e pericolosa contrapposizione tra due gruppi criminali attivi nel territorio etneo. vbo/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Polizia di Stato e Carabinieri)

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