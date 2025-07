Turismo estivo, almeno una vacanza per 30 milioni di italiani

ROMA (ITALPRESS) – L’estate 2025 parte con buoni segnali per il turismo: 30,5 milioni di italiani si concederanno almeno una vacanza, 1.5 milioni in più rispetto allo scorso anno. La spesa prevista supera i 35 miliardi di euro. Il 91% programmerà viaggi in Italia, il 9% farà vacanze esclusivamente all’estero . Dopo anni segnati da cautela e incertezza, soprattutto nella domanda interna, il turismo domestico torna dunque a giocare un ruolo fondamentale. I dati sono quelli del Focus sulle vacanze estive degli italiani dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, realizzato in collaborazione con SWG. Agosto si conferma in testa alle preferenze per viaggi di 7 giorni o più. Il mese di luglio è quello che fa registrare però il maggiore incremento delle partenze per vacanze lunghe, rispetto allo scorso anno: saranno 800.000 in più. Secondo Manfred Pinzger, vicepresidente di Confcommercio, incaricato per le Politiche Attrattività e Turismo “L’aumento dei turisti italiani e delle partenze e un mese di luglio che cresce nelle preferenze delle famiglie, sono nuove opportunità da cogliere per gli operatori del settore”.abr/gtr

Navigazione articoli