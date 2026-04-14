Attualità Cronaca Video

Modena: truffa del finto carabiniere, 2 arresti

Di

Apr 14, 2026
MODENA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato in flagranza una coppia convivente, lui 36enne e lei 43enne, entrambi di origini campane, gravemente indiziati di una truffa aggravata ai danni di un pensionato del posto. L’operazione rientra nei servizi mirati di contrasto ai raggiri contro le fasce più vulnerabili della popolazione. Determinante l’intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile che, durante un controllo, hanno notato un uomo sospetto fermo in auto mentre cercava di nascondere il volto con un cappellino. In quel momento la vittima si è avvicinata denunciando di essere appena stata raggirata con la tecnica del “finto carabiniere”.tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente USA Trump: “Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio”

Apr 14, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Confcommercio: la guerra ferma la crescita e frena i consumi

Apr 14, 2026
Attualità Cronaca Video

Macerata: scoperta frode su fondi PNRR per un importo di 3,4 milioni di euro

Apr 14, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tabacco, effetti delle accise Ue su consumi e contraffazione

Apr 14, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente USA Trump: “Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio”

Apr 14, 2026
IN EVIDENZA

L’Ue accelera sulle misure contro il caro energia

Apr 14, 2026
Attualità Cronaca Video

Modena: truffa del finto carabiniere, 2 arresti

Apr 14, 2026